Emissão de novos passes da CP atrasada por falta de componentes elétricas

"É verdade que a emissão do cartão está atrasada em cerca de duas semanas, mas apenas pela demora da entrega dos cartões por parte do fornecedor", indica a Comboios de Portugal -- CP, numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Questionada pela Lusa sobre atrasos na emissão de novos passes, nomeadamente os referentes ao serviço regional, a empresa indica que o seu "fornecedor, que é o mesmo para todos os transportes da Área Metropolitana de Lisboa, informou a CP e todos os outros operadores que os prazos de entrega não estavam a ser cumpridos devido à falta de componentes elétricas gerada pelos efeitos negativos de rotura nas cadeias de fornecimento".

De acordo com a CP, esta situação do fornecedor surge como "consequência dos impactos na economia global provocados pela covid-19 e do atual contexto geopolítico de guerra na Europa", pela invasão russa da Ucrânia.

"Segundo o fornecedor, a situação começará a ser regularizada no decorrer desta semana, altura em que os clientes que requisitaram os novos cartões CP deverão receber o respetivo cartão", adianta a empresa no esclarecimento enviado à Lusa.

Garantindo que "esta situação não afeta o carregamento dos atuais cartões", a CP adianta que "a emissão de novos passes nunca esteve suspensa", sendo que "apenas a entrega do cartão físico sofreu um atraso".

"Esta situação não afeta a emissão de novos cartões Navegante usados na Área Metropolitana de Lisboa - passes intermodais, quer municipais, quer metropolitanos -, uma vez que são cartões/suportes distintos e, nesse caso, não aconteceu a rotura de `stock`", conclui a CP.

O esclarecimento surge depois de relatos à Lusa de que a CP não estaria a emitir novos passes por falta de cartões.