Emissão de obrigações. SAD do Benfica atinge objectivo da venda à tangente

A SAD do Benfica conseguiu colocar os 35 milhões de euros pretendidos na emissão de obrigações, mas a procura foi praticamente idêntica à oferta. As ordens de compra atingiram os 35,179 milhões de euros. A SAD encarnada conseguiu assim atingir o objetivo, mas por muito pouco.