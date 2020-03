Empresa de Barcelos oferece batas e máscaras a médicos de hospitais do Porto

Foto: Reuters

Uma empresa de Barcelos, a Sonix, decidiu oferecer batas a médicos do Hospital de Stº António e do Hospital de S. João, no Porto, e máscaras a alguns centros de saúde. A empresária, Conceição Dias, promete mais apoios à área da saúde quando obtiver mais matéria prima.