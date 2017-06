Empresa de Leiria criou plataforma `online` de informações sobre incêndio de Pedrógão

Lusa 27 Jun, 2017, 19:30 | País

Em declarações à agência Lusa, um dos sócios-gerentes da M:Eye Social, Eduardo Domingues, explicou que a página www.pedrogaogrande.com nasceu na semana passada com o objetivo de agregar todo o tipo de informações relacionadas com o grande incêndio que atingiu a região e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

"Decidimos criar uma plataforma de agregação de informações sobre o incêndio porque percebemos que estava tudo muito disperso e seria importante, mesmo para as pessoas no terreno, se conseguirem organizar", referiu.

De acordo com Eduardo Domingues, esta plataforma é útil para quem precisa de ajuda, mas também para quem quer ajudar.

"Tem informações sobre pontos de recolha de ajuda, postos de distribuição para as vítimas do incêndio. Esta é ainda uma forma de agregar todos os eventos de solidariedade e causas solidárias", descreveu.

O `site` foi lançado no final do dia 21 e logo no dia seguinte de manhã contaram com "`feedback` positivo de pessoas que estavam no terreno, a agradecerem a iniciativa".

"Esta plataforma foi muito útil logo naqueles dias em que o incêndio estava a lavrar, até para saberem pontos de recolha de bens, até de água e barras energéticas para os bombeiros. Com a extinção do incêndio, percebeu-se que depois dos bombeiros era necessários focarmo-nos nas necessidades das pessoas", acrescentou.

A plataforma "é dinâmica" e vai sendo adaptada à evolução dos acontecimentos relacionados com o incêndio de Pedrógão Grande.

"Pode acompanhar todo o processo, desde o início da catástrofe, até depois a uma fase posterior, já com outras entidades, de revitalização da economia local e até divulgação de pontos turísticos. Dava-nos alguma satisfação que isso acontecesse, para ajudarmos agora, mas também mais tarde", apontou.

Esta página de internet é uma iniciativa da M: Eye Social, uma empresa de Leiria de soluções para tudo o que é necessário para presença `online`, que tem como sócios-gerentes José Barata e Eduardo Domingues.

"Este é o nosso contributo, em vez de criarmos mais uma conta ou um posto de recolha de bens, decidimos doar o nosso tempo e `know-how` de forma que os apoios sejam facilitados para quem dá e principalmente para quem recebe", concluiu.