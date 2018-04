Empresa de manutenção dos Kamov notificada a pagar quatro milhões de euros

RTP04 Abr, 2018, 18:27 / atualizado em 04 Abr, 2018, 20:35 | País

"A empresa responsável pela manutenção dos `Kamov` está neste momento notificada para pagamento de penalidades por incumprimentos em 2017 e 2018 que ascendem a perto de quatro milhões de euros. É essa a dimensão do incumprimento contratual que tem sido reiteradamente assumido", revelou Eduardo Cabrita no parlamento.



O ministro da Administração Interna falava no Parlamento no âmbito de uma interpelação do CDS sobre a preparação da próxima época de incêndios.



O responsável da pasta da Administração Interna acrescentou que "no passado dia 29, a Autoridade Nacional de Aviação Civil informou a empresa em causa que não estava em condições de cumprir as obrigações contratuais relativamente à manutenção dessas aeronaves"."É neste quadro que estamos a ponderar todas as soluções na defesa daquilo que é o interesse público e não a preocupação com qualquer prioridade a questões de natureza privada", acrescentou.Eduardo Cabrita tinha sido questionado sobre a situação dos `Kamov` pelo deputado do PCP Jorge Machado, pela deputada do BE Sandra Cunha e pelo deputado de "Os Verdes" José Luís Ferreira, mas a questão tinha sido também colocada na intervenção inicial do deputado do CDS Telmo Correia.c/Lusa