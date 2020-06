Empresa de turismo pondera vender bicicletas que utiliza

Por causa da pandemia a ameaça de falência paira sobre centenas de empresas no país e os negócios do turismo e hotelaria estão entre os mais afetados. No centro histórico de Lisboa há o medo de que, se neste verão não se faturar, todo o resto do ano fique comprometido. A repórter Arlinda Brandão traz-nos o exemplo de uma empresa de aluguer de bicicletas da baixa lisboeta que para sobreviver já pondera vender algumas bicicletas elétricas que utiliza nos passeios que promove.