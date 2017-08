Empresa do helicóptero que caiu em Castro Daire confirma morte do piloto

RTP 20 Ago, 2017, 15:20 / atualizado em 20 Ago, 2017, 16:49 | País

"O piloto era o único ocupante do aparelho e infelizmente não sobreviveu. Tinha 51 anos, nacionalidade portuguesa e experiência como piloto de combate a incêndios", escreve a empresa em comunicado.

Proteção Civil confirma óbito do piloto

O conselho de administração da Everjets "já decidiu instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente e garante a substituição do aparelho ora acidentado no dispositivo em alerta", lê-se ainda no comunicado enviado às redações.A empresa aponta que "é crível, pelo que se sabe, que o helicóptero tenha colidido em cabos de alta tensão, despenhando-se e incendiando-se de imediato", mas sublinha que "só após uma investigação será possível determinar com exatidão as causas e circunstâncias do acidente".Apontando que "o acidente já foi reportado às autoridades competentes", a Everjets adianta que a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a "acompanhar os seus pilotos e quadros, tendo já disponibilizado apoio psicológico à família do malogrado piloto".Um helicóptero da empresa Everjets que combatia um incêndio em Cabril, concelho de Castro Daire, Viseu, caiu e incendiou-se hoje, pouco antes das 13:00.A aeronave embateu em cabos de alta tensão, caiu e incendiou-se, tendo o piloto ficado preso no aparelho, segundo fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).O helicóptero estava sediado no Centro de Meios Aéreos de Armamar, Viseu.No comunicado, a empresa envia também "as mais sentidas condolências à família enlutada e garante todo o apoio necessário".O helicóptero que este domingo caiu no combate às chamas em Cabril, Castro Daire, embateu em cabos de alta tensão. O aparelho cujo único ocupante era o piloto incendiou-se ao embater no solo, tendo provocado a morte ao piloto. Avançou a Proteção Civil que já apresentou condolências à família.



“O óbito foi confirmado no local pela autoridade de saúde. Tratava-se de um piloto experiente de nacionalidade portuguesa, que integrava este dispositivo desde 2013”, revelou Rui Esteves, comandante nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Segundo Rui Esteves, “tratava-se de um helicóptero da empresa Everjets, a qual está desde a primeira hora a acompanhar a situação”.



“A Autoridade Nacional de Proteção Civil de imediato despachou para o local do acidente todos os meios de socorro necessários, designadamente helicóptero do INEM, uma ambulância de suporte imediato de vida, um veículo de assistência e desencarceramento e uma ambulância de socorro”, acrescentou.



Além disso, a Proteção Civil, “notificou as autoridades competentes em matéria de investigação de acidentes com aeronaves, gabinete de prevenção e investigação de acidentes com aeronaves e acidentes ferroviários”.



“Além dos meios de socorro foram de imediato acionados para o apoio às consequências deste acidente, equipas diferenciadas de apoio psicossocial do INEM e da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil”, rematou Rui Esteves.

O helicóptero foi chamado para o dispositivo de combate a incêndios às 11h45, tendo feito duas descargas de água antes do acidente que ocorreu às 12h:25, esclareceu a Proteção Civil.

Presidente da República lamenta morte de piloto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte do piloto de helicóptero que combatia um incêndio em Cabril, Castro Daire, designando-o "uma nova vítima destes terríveis incêndios" que têm martirizado o país.



"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta profundamente o falecimento de piloto do helicóptero caído em Cabril, uma nova vítima destes terríveis incêndios que têm martirizado o nosso país", lê-se na nota publicada no sítio da internet da Presidência da República.



O Chefe de Estado apresenta "as mais sentidas condolências à família enlutada", declara o Palácio de Belém.





