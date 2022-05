Empresários e consumidores com expectativas baixas

O aumento em abril e maio do indicador de confiança dos consumidores do Instituto Nacional de Estatística resultou dos contributos positivos das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país e das opiniões e das perspetivas sobre a situação financeira do agregado familiar.

Em sentido contrário, o INE regista as expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias, que contribuíram negativamente para o comportamento do indicador. Algo que a DECO, por Natália Nunes, vê como um sinal de agravamento futuro das "dificuldades com que as famílias estã a ser confrontadas desde o princípio do ano".





Por outro lado, a análise do INE aos resultados da indústria transformadora (diminuição do indicador de confiança em maio, após ter aumentado em abril), da construção e obras públicas (aumento do indicador de confiança em maio, após ter diminuído nos três meses anteriores), do comércio (queda do indicador de confiança caiu em maio, após ter aumentado nos dois meses anteriores) e dos serviços (indicador de confiança a diminuir em maio, após ter aumentado entre fevereiro e abril) é vista com preocupação pelo presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luis Miguel Ribeiro.