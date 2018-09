Empresas turísticas algarvias debatem destino de nova taxa turística

DR

A Comunidade Intermunicipal lançou recentemente as bases para a introdução dessa taxa, euro e meio por dormida, a cobrar entre março e outubro, com isenção para crianças até 12 anos. A receita pode chegar aos 20 milhões de euros anualmente.



Em Loulé, um dos concelhos mais ricos da região algarvia, o dinheiro da taxa já tem o destino traçado.



Das 16 câmaras algarvias só Silves, liderada pela CDU, fica de fora por não concordar com a aplicação da taxa. As restantes entendem que destes 20 milhões pode e deve sair dinheiro para requalificar ainda mais o destino turístico.