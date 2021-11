EN2 reaberta em Abrantes após acidente com dois mortos e cinco feridos graves

A análise preliminar no local indica que o veículo pesado fez uma ultrapassagem e acabou por chocar com o ligeiro que vinha em sentido contrário.



A estrada mantem-se cortada entre as localidades de Rossio e Bemposta, numa zona conhecida pela elevada sinistralidade. No local ainda decorrem os trabalhos de remoção das viaturas e limpeza da via.