Encerrada secundária em Faro por causa da Covid-19

Uma assistente operacional testou positiva. A Escola Pinheiro e Rosa estava a funcionar com aulas presenciais dos alunos do 12.º ano em preparação para os exames nacionais. As aulas foram transferidas para outro estabelecimento do mesmo agrupamento, enquanto os bombeiros sapadores de Faro fazem a desinfeção da escola. As autoridades de saúde colocaram alguns funcionários em quarentena, mas professores e alunos ficam de fora dessas medidas preventivas.