Encerramento de escolas em Borba e Vila Viçosa afeta mil crianças e jovens

As autarquias deram seguimento e, até que a situação seja reavaliada, os alunos do pré-escolar ao 12º ano, ficam assim impedidos de frequentar as aulas. O director do agrupamento de escolas de Vila Viçosa, Rui Sá, explicou que esta decisão deve afectar cerca de mil crianças e jovens.





Borba tem nesta altura, pelo menos, 24 casos activos de Covid-19. Em Vila Viçosa, são 70 as pessoas infectadas.