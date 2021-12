Encerramento de lar em Castelo Branco vai colocar 15 utentes na rua

Depois de um surto de covid-19, no ano passado, a Segurança Social detetou que o lar era ilegal.





O lar do Centro Social Salgueiro do Campo deixou de poder receber mais utentes e a contabilidade deste estabelecimento foi diminuindo. Agora vai ter de fechar. Os familiares foram avisados por carta.



Helena Freixo, entre os familiares, vive em Lisboa e tem o pai no lar em Castelo Branco. Não sabe o que fazer à vida.Toda a esperança concentra-se agora na reunião que se vai realizar esta terça-feira à noite e que vai juntar os familiares dos utentes com os responsáveis do lar e a Câmara.A Antena 1 aguarda um contacto com o presidente da autarquia para saber mais sobre o que pode acontecer nesta reunião.