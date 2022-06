Urgências. Ordem dos Médicos defende medidas atempadas

Foto: Lusa (arquivo)

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que as medidas do plano de contingência têm de ser definidas a tempo. Miguel Guimarães considera que as medidas anunciadas pela ministra da Saúde, Marta Temido, não são suficientes para tornar o SNS atrativo para os médicos. São necessárias também mudanças estruturais profundas.