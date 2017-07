Encontrada a criança que estava desaparecida na Póvoa de Lanhoso

RTP 05 Jul, 2017, 11:22 / atualizado em 05 Jul, 2017, 12:51 | País

A RTP sabe que até ao momento não há indícios que sugiram a intervenção de terceiros no desaparecimento da criança, mas mantém todas as possibilidades em aberto.



No local, as autoridades revelaram aos jornalistas que a criança se encontrava bem, sem adiantar pormenores sobre o estado de saúde do bebé de ano e meio ou sobre as circunstâncias em que foi encontrado.



Em declarações aos jornalistas, cerca das 11h30, o tenente-coronel da GNR Ricardo Lopes, afirmou que "uma senhora residente aqui nas proximidades veio trazer o menor com vida. Aparentemente está bem, contudo estão a ser prestados primeiros socorros", disse.





A criança desapareceu de casa dos pais, em Serzedelo, perto das 20h30 desta terça-feira. O alerta às autoridades terá sido dado às 22h00, altura em que bombeiros e GNR iniciaram as buscas.De acordo com António Veloso, comandante dos Bombeiros voluntários da Póvoa de Lanhoso, à chegada das equipas de busca ao local, o pai teria explicado as circunstâncias em que o menino de 18 meses desapareceu. O bebé estaria no exterior a brincar com duas irmãs. Depois, o pai entrou em casa com as irmãs e o menino ficou no exterior. O pai conta que quando voltou ao exterior da casa, pouco tempo depois, o bebé já não estava ali.O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso confirmou esta manhã aos jornalistas que esta família estava já sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Os pais do bebé foram ouvidos de madrugada pelas autoridades e as circunstâncias do desaparecimento do menos estão ainda por esclarecer.