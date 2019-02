Encontrada morta a criança levada pelo pai após crime no Seixal

Lusa05 Fev, 2019, 10:11 | País

A mesma fonte disse que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu hoje uma chamada pelas 08:25 do "presumível pai" da criança a dar a localização da viatura, onde as autoridades foram encontrar o corpo dentro do porta-bagagens.

Na segunda-feira, uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrada morta no interior da residência, na Cruz de Pau, concelho do Seixal, Setúbal, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, a Polícia foi alertada cerca das 08:30 por moradores do prédio, na Rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da vítima.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP, o genro da vítima, que foi visto a abandonar o prédio, é o principal suspeito do crime.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito abandonou o local numa viatura, em que também transportava uma filha menor, com cerca de dois anos.