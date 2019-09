Encontrado corpo da pessoa desaparecida em praia da Figueira da Foz

Lusa15 Set, 2019, 21:29 | País

Em declarações à agência Lusa, o comandante do porto da Figueira da Foz, João Lourenço, adiantou que o corpo foi detetado perto da costa por um militar da Marinha ao serviço do projeto `Sea Watch`, de patrulhamento da costa portuguesa, tendo depois sido resgatado com o auxílio de elementos do Instituto de Socorros a Náufragos, através de motos de água.

João Lourenço adiantou também que se trata de um homem, entre os 35 e os 40 anos, e que o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra, desconhecendo-se, para já, qual a relação com a mulher que foi retirada da água com vida, no mesmo local, na sequência de um alerta dado por volta das 11:30 por causa de uma situação de pré-afogamento, e que foi encaminhada para o hospital em estado de choque.

Por causa deste alerta, estiveram no local, uma praia não vigiada localizada a 500 metros a sul da chamada praia da Orbitur, duas embarcações da Autoridade Marítima e um helicóptero da Força Aérea apoiados no areal, entre as praias da Cova e da Costa de Lavos, por meios terrestres da Polícia Marítima e de nadadores-salvadores.