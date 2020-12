Encontrado corpo de jovem desaparecido após explosão e derrocada em Lisboa

As operações de busca demoraram mais tempo porque uma parede lateral do edifício estava em risco de derrocada.

A vítima tinha 24 anos. Morava no primeiro andar do prédio da rua de Santa Marta.As operações de busca demoraram mais tempo porque uma parede lateral do edifício estava em risco de derrocada.





A explosão na Rua de Santa Marta, seguida de incêndio e derrocada, ocorreu ao início da manhã de domingo.

A parte da frente do edifício ruiu e várias projeções atingiram o Hospital de Santa Marta. A explosão atingiu também viaturas estacionadas naquela rua do centro de Lisboa. As causas ainda estão a ser investigadas.

A explosão no prédio provocou mais 5 feridos. Um está em estado grave, internado no Hospital de São José, em Lisboa. Trata-se do pai do morador que morreu. Os restantes quatro feridos já tiveram alta.



No edifício, viviam nove pessoas. Duas não se encontravam no edifício. 47 pessoas foram retiradas de edifícios vizinhos por precaução.



Hoje, será feita uma reavaliação dos estragos.