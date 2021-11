Encontrado corpo de mulher de cerca de 60 anos junto ao Porto de Ponta Delgada

"Apareceu um corpo a boiar e foi recolhido por uma embarcação da capitania do Porto de Ponta Delgada, com apoio de militares, de pessoal do Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima de Ponta Delgada", adiantou o capital do Porto.

Segundo o comandante Abrantes Horta, o alerta foi dado às 08:20 [09:20 em Lisboa] "por trabalhadores da obra que decorre no Porto de Ponta Delgada".

A mulher teria "cerca de 60 anos", mas "a identidade ainda não está comprovada", revelou o capitão do Porto.

"Desconhecemos as causas. Está a ser tudo apurado", avançou Abrantes Horta, acrescentando que o caso será entregue ao Ministério Público.

O corpo "foi recolhido para as instalações da capitania", localizadas junto ao Porto de Ponta Delgada, tendo sido chamado o delegado de saúde para declarar o óbito.