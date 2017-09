Encontrado corpo de um dos dois pescadores desaparecidos no Alqueva

Os homens de 45 e 50 anos desapareceram quando estavam a pescar.



O alerta foi dado por volta das quatro e meia da tarde, por uma outra pessoa que estava também à pesca naquele local, perto de São Marcos do Campo, no distrito de Évora.



A embarcação dos dois homens desaparecidos foi encontrada junto à margem da albufeira.



Segundo o CDOS, o corpo "foi encontrado dentro de água", às 09:56, numa zona perto do Monte do Espinhaço.



"Deu à costa e já foi retirado para terra", aguardando-se a chegada do delegado de Saúde, acrescentou a fonte.



As buscas na barragem "vão prosseguir", para procurar localizar o segundo homem desaparecido e contam hoje com 32 operacionais, apoiados por 13 viaturas e por dois barcos, de diversas corporações de bombeiros, da Força Especial de Bombeiros e da GNR.



"Os trabalhos estão, agora, concentrados nesta zona da albufeira onde o primeiro corpo apareceu", referiu o CDOS.



De acordo com a GNR, o alerta para esta ocorrência foi dado, no domingo, por um homem que estava também à pesca naquela zona, perto de São Marcos do Campo, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, com outra embarcação, e que deixou de ver os dois homens.



C/Lusa