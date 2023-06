Encontrado morto em Braga empresário de Gondomar desaparecido desde 26 de maio

O corpo do empresário de Gondomar José Pires, de 52 anos, desaparecido desde 26 de maio, foi encontrado hoje, no porta-bagagens de um carro estacionado em Braga, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.