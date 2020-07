Encontrado sem vida o tripulante de caiaque que caiu ao rio Cávado

Falando à agência Lusa, o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, José Simões, disse que o corpo foi encontrado junto à margem do rio e perto da praia fluvial do Manhente.

O alerta para o desaparecimento do homem, de 50 anos, foi dado cerca das 17:40, segundo fonte da GNR.

O homem foi dar uma volta pelo Cávado num caiaque e a embarcação seria mais vista mais tarde no leito do rio sem qualquer tripulante, o que levou ao imediato alerta à GNR, Bombeiros de Barcelos e Instituto Nacional de Emergência Médica.

As buscas, que terminaram às 19:40 com a descoberta do corpo, chegaram a envolver 34 efetivos apoiados por 12 viaturas, segundo os dados mais recentes da página da Proteção Civil.