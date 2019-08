Encontro de motos em Góis junta 20 mil visitantes

Vêm dos quatro cantos do país para alguns dias de convívio. Em comum têm o amor às motas e há quem venha pela primeira vez.



No parque de mototurismo de Góis, a organização preparou um programa de animação para todos os gostos.



Entre as propostas há espetáculos de trial, promove-se uma especialidade que exige muita aprendizagem.



A crise nos combustíveis não afastou os motociclistas. A organização preparou-se para qualquer eventualidade.



Nesta 26ª concentração, o Góis Moto Clube espera 20 mil visitantes.