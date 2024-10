Encontro junta guardas prisonais em solidariedade com colegas de Vale de Judeus

Segundo o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), presidido por Frederico Morais, esta iniciativa "visa demonstrar a união e o apoio do corpo da guarda prisional aos colegas do EP de Vale de Judeus" e, desta forma, "demonstrar que existem problemas transversais a todos os estabelecimentos prisionais e que afetam a vida de todos" estes profissionais.

"É fundamental demonstrar aos nossos colegas do EP de Vale Judeus a nossa solidariedade", salienta um comunicado do SNCGP, numa altura em que decorrem processos de averiguação interna, de natureza disciplinar, e um inquérito aberto pelo Ministério Público para apurar eventuais responsabilidades de quem estava de serviço na videovigilância no dia da fuga.

O Encontro de Solidariedade, que chegou a estar previsto para 19 de setembro, foi adiado para hoje devido à ocorrência de incêndios florestais que atingiram o país naquela data.

A fuga de cinco reclusos considerados perigosos de Vale de Judeus levou à demissão do então diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa e Gonçalves, que foi substituído interinamente por Isabel Leitão, que já integrava aquela direção-geral tutelada pelo Ministério da Justiça.

A fuga de Vale de Judeus levou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, que ordenou uma auditoria à segurança das cadeias portuguesas, a ser ouvida recentemente sobre o caso na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a requerimento da Iniciativa Liberal.