Encontro junta uma centena de associações para discutir prioridades no ensino superior

Entre os dias 02 e 03 de setembro, o `campus` da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Almada, vai ser palco de mais uma edição do Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA), que reúne o movimento associativo nacional dos estudantes do ensino superior.

Este ano, a ação social e o alojamento estudantil estarão no centro da discussão, refletindo aquilo que são duas das principais prioridades dos estudantes, explicou à Lusa Catarina Patrão, da comissão organizadora.

"Especialmente a questão da habitação, porque é um problema gritante no país e sobretudo no que respeita ao alojamento estudantil", defendeu a jovem, referindo que após serem conhecidos os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, voltou a ficar evidente que "está a ser muito difícil os estudantes conseguirem ter habitação a preços comportáveis".

O tema vai ocupar parte dos trabalhos no sábado, quando será também feito um retrato atual do alojamento estudantil, mas não será o único. Para esse dia, está também previsto um plenário dedicado à promoção do sucesso escolar e a prevenção do abandono.

O segundo dia será dedicado ao financiamento do ensino superior e contará com a presença do secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira, que participará também num momento de formação, segundo a organização.

"Há sempre formações e haver um momento de formação em que esteja presente uma figura de importância tão grande é muito importante para os nossos estudantes, mas acho que do outro lado também pode ser importante", considerou Catarina Patrão.

Para a estudante, a participação do secretário de Estado será uma oportunidade para mostrar que "há voz no ensino superior e que há vontade de fazer a diferença".