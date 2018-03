Endividamento das famílias continua a aumentar

Juntas, as três novas causas da diminuição do rendimento disponível das famílias representam já 15 por cento dos 7.400 pedidos de ajuda no primeiro trimestre, mais 50 do que em igual período do ano passado, segundo a associação e aqui expressas pela jornalista Marta Pacheco.



"Os negócios e investimentos mal sucedidos representaram seis por cento do total" das causas de endividamento das famílias, afirmou Natália Nunes, da Deco, explicando que esta nova causa tem muitas vezes origem no desemprego, com pessoas desempregadas que criaram os seus negócios.



O apoio que as famílias dão aos pais, suportando por exemplo despesas com lares ou outros equipamentos, teve este ano um peso de 5 por cento, enquanto a alteração de rendimentos pela passagem à reforma chegou aos 4 por cento.



Mas, tal como nos anos anteriores, o desemprego voltou no primeiro trimestre a ser a principal causa (24 por cento), seguida pela deterioração das condições de trabalho (perda de suplementos remuneratórios), que subiu de um peso de 8 por cento no primeiro trimestre do ano passado para 17 por cento este ano.



Em terceiro lugar das causas do excesso de endividamento, com um peso de 14 por cento, surgem as execuções e penhoras, seguidas pelos motivos de doença/incapacidade (12 por cento), alteração do agregado familiar (9 por cento) e divórcio/separação (8 por cento).