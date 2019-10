Energia elétrica já foi reposta na Ilha Graciosa

Lusa02 Out, 2019, 16:35 | País

Num ponto de situação feito às 12:30 aos danos causados pela passagem do furacão "Lorenzo", a elétrica regional disse que, "nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Corvo e Graciosa, o fornecimento de energia elétrica já está normalizado".

Dessas cinco ilhas, a Graciosa era a única que estava hoje de manhã com falta de energia em algumas zonas.

Àquela hora continuavam por resolver danos causados pelo furacão nas ilhas das Flores, São Jorge, Pico e Faial.

"Na ilha das Flores, a linha de Média Tensão que abastece a Fajã Grande está a ser reparada. Contamos ter a situação normalizada até ao final da tarde de hoje", indicou a EDA num comunicado.

A Ilha do Pico tem "dois postos de média tensão danificados" na linha São Roque -- Madalena, que já "estão a ser reparados", enquanto na ilha de São Jorge "a linha de média tensão que abastece o Topo" já está reparada e estão a tratar de algumas avarias "de baixa tensão" por causa da queda de árvores.

Na ilha do Faial só existem "algumas avarias na baixa tensão" que estão a ser resolvidas.

O furacão "Lorenzo" passou esta madrugada, entre as 04:00 e as 04:30, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior, segundo uma nota enviada esta manhã pelo IPMA.

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 08:25 locais no Corvo (aeroporto), com 163 km/h, às 05:00 nas Flores (aeroporto), com 142 km/hora, e às 04:00 no Faial (Horta), com 145 km/h.

O furacão "Lorenzo" perdeu entretanto força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.