Enfermeira foi agredida por utentes no Hospital de Santa Maria

A profissional terá sofrido ferimentos que a impediram de continuar a trabalhar.



Já os agressores permaneceram no hospital à espera de serem assistidos, mesmo depois de consumada a agressão.



Em comunicado, a Ordem dos Enfermeiros já repudiou a situação e exige medidas concretas.



De acordo com o documento, na altura das agressões o segurança de serviço naquela zona estaria fora do posto, já que lidava com uma outra ocorrência.



Teve de ser um outro segurança, que acompanhava um doente mental, a intervir.



O Ministério da Saúde reage e fala em tolerância zero.