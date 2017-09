Enfermeiros colocam pressão para reunião com Governo

RTP12 Set, 2017, 13:56 / atualizado em 12 Set, 2017, 14:19 | País

José Carlos Martins diz que a reunião de hoje com o Governo já estava agendada desde o dia 1 de agosto e que foi essa a razão de o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) não ter decretado formas de luta até esta data.



“É certo e sabido que se não forem apresentadas propostas ou forem extremamente insuficientes”, então na reunião de dia 13 das estruturas de direção do SEP vão ser discutidas medidas que “vão desembocar também em formas de luta”, incluindo a greve.



O dirigente do SEP garante que está sempre disponível para negociar, mas “não está disponível para continuar com retardamento de soluções dos problemas”.“O Ministério e o Governo têm de entender que têm de apresentar propostas de solução e o dia é hoje”, disse à RTP José Carlos Martins.Para a reunião desta terça-feira, o Sindicato leva três pontos essenciais para discutir com a tutela: as “horas de qualidade”, o horário de 35 horas semanais e a diferenciação remuneratória para os enfermeiros especialistas.O primeiro-ministro esteve na segunda-feira ao início da noite, em São Bento, reunido com o ministro da Saúde a preparar uma reunião que Adalberto Campos Fernandes terá hoje com o SEP.António Costa e Adalberto Campos Fernandes estiveram reunidos no final do Conselho de Ministros Extraordinário, que decorreu em São Bento.O encontro com o ministro da Saúde, num dia marcado pela greve dos enfermeiros, levou mesmo António Costa a cancelar a presença numa ação de campanha com o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos.José de Azevedo disse esta terça-feira à Lusa que a reunião de segunda-feira do primeiro-ministro com o ministro da Saúde e a que vai acontecer hoje entre Adalberto Campos Fernandes com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) são "manobras de diversão"."Aquela manobra de diversão do senhor primeiro-ministro se associar à farsa ao dizer que o SEP está a negociar - agora até pode estar a negociar, mas não estava - está a ajudar a greve, porque os enfermeiros estão a perceber a farsa e estão a reagir bem, ou seja, estão a tornar a nossa greve um êxito superior ao que esperávamos", disse.Os enfermeiros cumprem esta terça-feira uma greve marcada pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e pelo Sindicato dos Enfermeiros.Neste segundo dia de greve, as estruturas sindicais falam de uma adesão de 86 por cento nos primeiros dois turnos, que resultaram em mais cirurgias, consultas e exames adiados.A paralisação dura até à próxima sexta-feira e surge em protesto contra a recusa do Ministério da Saúde em aceitar a proposta de atualização gradual dos salários e de integração da categoria de especialista na carreira.