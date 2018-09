Enfermeiros cumprem segundo dia de greve nacional

RTP21 Set, 2018, 11:20 | País

"No início da greve tivemos uma adesão de entre 75 a 80 por cento e no turno da noite de 75 por cento”, revelou Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP). “No que diz respeito ao turno da manhã de hoje, ainda não conseguimos avançar com um número".



A greve está a afetar sobretudo as consultas externas, os blocos de cirurgia nos hospitais e os centros de saúde, onde há cuidados que não estão a ser prestados.



Convocada por todos os sindicatos de enfermeiros, a greve visa exigir a "justa e correta" contagem dos pontos para efeito do descongelamento das progressões na carreira de todos os enfermeiros, independentemente do vínculo e do pagamento do suplemento remuneratório aos enfermeiros especialistas.



Os profissionais pretendem ainda a admissão de mais profissionais de saúde, um salário mínimo de 1.600 euros mensais, a possibilidade de chegar ao topo da carreira técnica superior, suplementos para funções de especialista, a criação de categoria na área da gestão e a aposentação antes dos 66 anos.

“Totalmente intolerável”

Guadalupe Simões adiantou que "a principal reivindicação" dos sindicatos se prende com a apresentação por parte do Governo de uma proposta que esteja de acordo com os compromissos inscritos no âmbito do protocolo negocial.





"O Governo assumiu o compromisso de valorizar a carreira de enfermagem, de valorizar as funções de enfermeiro especialista e de enfermeiros na área da gestão e, vergonhosamente, a proposta que apresentou é ao arrepio dos compromissos assumidos e, portanto, não nos restou alternativa se não manter esta greve e apelar a uma adesão maciça dos enfermeiros", garantiu.







c/Lusa



Para os sindicatos, "é totalmente intolerável" a proposta que o Ministério da Saúde apresentou para a revisão da classe de enfermagem.