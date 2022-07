Enfermeiros da região de Lisboa em greve por melhores salários

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que também marcou para as 11h30 uma concentração em frente à sede da ARSLVT.O SEP acusa a ARSLVT de inação, depois de há um mês ter denunciado vários “problemas e injustiças”, entre as quais a “”.Ainda de acordo com o SEP, entre os motivos da greve estáe a admissão de mais enfermeiros, de acordo com as necessidades assistenciais.Em termos de carreiras, os enfermeiros pretendem também a consolidação dos profissionais em situação de mobilidade, a manutenção das 35 horas semanais em todas as unidades funcionais, a constituição de listas de utentes por enfermeiro de família, a contabilização de pontos e correspondentes reposicionamentos remuneratórios, a transição de todos os enfermeiros especialistas e em gestão para as respetivas categorias e ainda a admissão de outros profissionais, nomeadamente para condução de viaturas e remoção de resíduos contaminados.