Enfermeiros do Algarve em protesto por progressão na carreira

De acordo com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, 417 profissionais com contrato individual de trabalho já deveriam ter progredido em 2018 e 2019, à semelhança do que aconteceu no Hospital de Lagos.



À RTP, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve diz que a consideração de pontos anteriores a 2018 implica uma alteração ou revisão dos acordos coletivos em vigor.