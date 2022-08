Enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo em greve

”, e que vai decorrer entre as 8h00 e as 24h00, “”, disse à Lusa a enfermeira Helena Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).A dirigente sindical frisou que “”, um processo que remonta a 2018 e que estará a afetar 80% dos cerca de 700 enfermeiros daquele centro hospitalar.Mas “há outros problemas, como o aumento do volume de trabalho extraordinário, não cumprimento dos regulamentos de horários, e não atribuição de um dia de férias aos enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho (CIT)”, acrescentou.