Enfermeiros do IPO do Porto apresentam pedido de escusa de responsabilidade

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Toda a equipa de enfermagem do serviço de Oncologia Cirúrgica do IPO do Porto considera que a qualidade dos cuidados está posta em causa, e que não está em condições de assegurar vida e a segurança dos doentes. Razão pela qual pediram escusa de responsabilidade.