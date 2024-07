Enfermeiros dos centros de saúde de Lisboa estão em greve

Rui Alves Cardoso - RTP

Os enfermeiros dos centros de saúde de Lisboa cumprem esta quinta-feira um dia de greve e reivindicam melhores condições salariais e de progressão na carreira. Uma paralisação que, de acordo com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), reuniu uma adesão de 82 por cento.