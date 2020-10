Enfermeiros dos hospitais privados vão ter aumentos salariais médios de 1,5%

"No âmbito da contratação coletiva, assinámos hoje um acordo com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses sobre aumentos salariais de 1,5% que se aplicam com retroativos a 01 de julho", disse à Lusa o presidente da APHP, Óscar Gaspar.

De acordo com o líder da associação, os aumentos abrangem cerca de 5.200 enfermeiros dos quadros dos hospitais privados.

Para o dirigente do SEP Jorge Rebelo, este foi "o acordo possível", após as negociações com a associação que, segundo disse, se mostrou "indisponível" para rever outras matérias como a redução da carga horária dos enfermeiros.

Além disso, a atualização acordada ficou aquém da proposta do SEP, de aumentos salariais de 3,5% para todos os enfermeiros, acrescentou.

Segundo explicou Jorge Rebelo, foi acordado um aumento salarial médio de 1,5%, o que significa que nos níveis mais baixos, como é o caso da remuneração de ingresso (1.230 euros), o acréscimo será superior.

Jorge Rebelo destacou ainda como "positivo" o facto de "algumas instituições" terem manifestado "abertura para negociar as horas incómodas", ou seja, prestadas à noite, sábados, domingos e feriados.