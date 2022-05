Enfermeiros em congresso debatem problemas na profissão

Para a bastonária Ana Rita Cavaco, o encontro é um momento importante para o debate e reflexão dos problemas estruturais que se vão arrastando ao longo dos anos na área da saúde, como a pouca valorização da carreira.”, disse a bastonária à Lusa, na véspera do congresso, alertando para questões como a reposição dos pontos e a idade da reforma.





Protestos a Sul





No mesmo dia em que se inicia o congresso os enfermeiros do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e da Administração Regional de Saúde (ARS) da região estão em greve pela progressão nas carreiras e contabilização do tempo de serviço.



A paralisação, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), foi anunciada ainda em abril, depois do SEP ter realizado um protesto simbólico de entrega de fardas à administração do CHUA no hospital de Portimão.



“Os enfermeiros não progridem na carreira, estão-lhes a roubar anos de serviço, há pessoas que trabalham há cinco, 10, 15 ou 20 anos e estão a ganhar como recém-cursados. Estamos 24 horas com os doentes, estivemos durante a pandemia (de covid-19), durante o processo todo de vacinação da covid-19 e, entretanto, não progridem enfermeiros e não contam os pontos”, lamentou na altura Nuno Oliveira, do SEP.



Segundo uma nota do SEP, a greve realiza-se entre as 8h00 e as 24h00 desta quinta-feira.



Para além de palestras sobre temas como o envelhecimento da população, a reabilitação do sistema de saúde nacional e lusófono ou os desafios futuros na área da enfermagem, no congressoRealizado por um consórcio entre a Universidade Nova, o Instituto Superior Técnico e o Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, o estudo aborda temas como o índice dee será apresentado no segundo dia do congresso pela historiadora e professora Raquel Varela.", acrescentou a bastonária.O congresso tem entre os convidados o atual chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante Henrique Gouveia e Melo, que liderou a "task-force" para a vacinação contra a covid-19 e que homenageará os enfermeiros.