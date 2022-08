Enfermeiros em greve no Centro Hospitalar do Médio Tejo

Os enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo estão esta terça-feira em greve para reivindicar o desbloqueamento da avaliação para progressão nas carreiras e contestar o agravamento das condições de trabalho.

A paralisação, que afeta os hospitais de Torres Novas, Abrantes e Tomar, decorre desde 8h00 e prolonga-se até à meia-noite.



Os profissionais criticam o aumento do volume de trabalho extraordinário, o incumprimento dos regulamentos de horários e a não atribuição de um dia de férias aos enfermeiros com Contrato Individual de Trabalho.



A administração do centro hospitalar diz estar disponível para uma negociação construtiva e agendou reunião com o sindicato para dia 16 de setembro, mas a estrutura sindical fala em bloqueios na avaliação dos anos de trabalho que afetam 80 por cento dos cerca de 700 enfermeiros desta unidade.