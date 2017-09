Enfermeiros em protesto nas ruas

RTP11 Set, 2017, 14:07 / atualizado em 11 Set, 2017, 14:48 | País

Os principais hospitais de Lisboa e Porto são o ponto de concentração dos protestos.





Enfermeiros especialistas falam de injustiça

A greve foi marcada pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE) e pelo Sindicato dos Enfermeiros (SE) para o período entre as 00:00 de hoje e as 24:00 de sexta-feira.Os enfermeiros especialistas saíram também à rua em Faro e em Coimbra.Os enfermeiros reivindicam a introdução da categoria de especialista na carreira de enfermagem, com respetivo aumento salarial, bem como a aplicação do regime das 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros.A Secretaria de Estado do Emprego considerou irregular a marcação desta greve, alegando que o pré-aviso não cumpriu os dez dias úteis que determina a lei.Apesar disso, os enfermeiros mantiveram a greve nacional, invocando a recusa do Ministério da Saúde em aceitar a proposta de atualização gradual dos salários e de integração da categoria de especialista na carreira.Há enfermeiros especialistas, com décadas de experiências, que recebem o mesmo que colegas generalistas recém-chegados à profissão.