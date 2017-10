Enfermeiros enviam pré-aviso de greve para 23 a 27 de outubro e "tempo indeterminado"

RTP04 Out, 2017, 17:35 / atualizado em 04 Out, 2017, 17:36 | País

O pré-aviso, a que a Lusa teve acesso, seguiu hoje para os ministérios da Saúde, do Trabalho e Segurança Social, das Finanças e da Administração Interna, poucas horas após os sindicatos terem recebido do gabinete do secretário de Estado da Saúde uma proposta de memorando de entendimento no processo de negociação/contratação.

Para José Azevedo (SE), esta proposta não traz nada de novo, mantendo-se as reivindicações em cima da mesa, nomeadamente um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), segundo disse à Lusa.

Os fundamentos desta greve são "a negociação de um ACT que contemple", entre outros aspetos, a "uniformização de horários de trabalho para 35 horas semanais" e a "introdução da categoria de Enfermeiros Especialistas, nas especialidades criadas ou a criar".

A "definição da hierarquia da enfermagem, constituída pelo enfermeiro diretor de serviço, de departamento, de instituição ou região" e a "revisão das tabelas remuneratórias, com índice e escalões adequados, quer na promoção, quer na progressão periódica da respetiva categoria" são outras das reivindicações destes dois sindicatos, que constituem a Federação Nacional dos Sindicatos de Enfermagem (FENSE).

Os sindicatos reclamam ainda a "anulação ou revogação de quaisquer atos de marcação de faltas injustificadas ou procedimentos disciplinares abertos, na sequência ou com fundamento na participação no movimento dos enfermeiros especialistas, bem como decorrentes da greve convocada pela FENSE para os dias 11 a 15 de setembro". SEP reúne com Ministério dia 9

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que no passado dia 29 de setembro decidiu cancelar a greve agendada para esta semana (3,4 e 5 de outubro), prossegue as negociações com a tutela e tem uma reunião agendada para a próxima segunda-feira.



O SEP aceitou a proposta do Executivo de repor o pagamento das horas de qualidade de forma faseada até dezembro.



Na passada sexta-feira, no final de uma reunião com o Ministério da Saúde, o presidente do SEP, José Carlos Martins, afirmou que houve alguma evolução nas negociações.



“Não há acordo porque não houve evolução suficiente de posições, mas houve alguma evolução”, afirmou José Carlos Martins.



Quanto às 35 horas de trabalho semanais, registou-se também uma evolução, com o Ministério aceitar que a transição das 40 para as 35 horas seja concretizada a 1 de julho de 2018.



Estas matérias serão concretizadas através de um acordo coletivo de trabalho que começa a ser discutido a 16 de outubro.



Em relação à diferença de remuneração dos enfermeiros especialistas e à revisão da carreira, o Ministério da Saúde mantém a proposta de 150 euros a cada profissional, até à revisão da carreira, o que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses considera inaceitável.



O SEP e o Sindicato da Madeira pretendem 412 euros de acréscimo salarial para os enfermeiros especialistas e consideram que só dessa forma ficariam em igualdade de remuneração com os especialistas em farmácia, em nutrição ou em psicologia.

