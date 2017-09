Enfermeiros garantem que não vão ceder e mantêm greve

Dá como exemplo os hospitais de São João, o Amadora-Sintra e a Maternidade Alfredo da Costa, por falta de especialistas para fazer o acompanhamento da grávida.



O movimento admite não poder avançar números concretos, mas à RTP assegurou que há pelo menos mais 10% de cesarianas em relação ao mesmo período do ano passado.



Um reflexo do protesto inédito que arrancou em julho e que levou os enfermeiros a recusarem desempenhar funções especializadas.



Mais de 150 estão prontos para entregar a cédula profissional, mas até final da semana 500 a 700 dos mil profissionais entregam o título na Ordem dos Enfermeiros.



Amanhã vão fazê-lo nas seções regionais do Norte e Centro e sexta feira na do Sul e ilhas.



Seguem-se os enfermeiros especialistas em pediatria, médico-cirurgicos e reabilitação.



Os movimentos garantem não ceder às ameaças de processos disciplinares nem ao último parecer jurídico da tutela que concluiu ser ilegal a entrega dos títulos de especialistas.