Enfermeiros. Intimação admitida "não significa qualquer juízo de mérito"

Carlos Santos Neves - RTP14 Fev, 2019, 16:04 / atualizado em 14 Fev, 2019, 16:07 | País

“O Governo foi citado há poucos minutos da segunda petição inicial apresentada pelos sindicatos, uma vez que a primeira tinha deficiências. Fomos citados da admissão da petição inicial. Isso não significa qualquer juízo de mérito quanto à substância do processo ou ao fundo da questão”, reagiu o secretário de Estado da Presidência, durante a conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros.



“Significa apenas que o processo entrou e que nos é dado agora um prazo de cinco dias para responder, coisa que faremos”, acentuou Tiago Antunes, para insistir na ideia de que, por agora, “não há qualquer juízo quando ao bem fundado daquilo que os sindicatos sustentam ou invocam nessa ação”.Com a admissão da intimação do Sindepor, a tutela ficou com cinco dias para contrapor uma defesa.





Ainda segundo o secretário de Estado, o Ministério da Saúde necessita de tempo para analisar “o que está suscitado”, ao que se seguirá a “resposta jurídica” num “processo em tribunal como qualquer outro”.



O Supremo Tribunal Administrativo admitiu esta quinta-feira a intimação apresentada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses, uma das estruturas que convocaram a greve dos enfermeiros nos blocos operatórios. Decisão que não produz efeito suspensivo sobre a requisição civil.



A requisição civil foi decretada com base no argumento do incumprimento de serviços mínimos no decurso da greve cirúrgica dos enfermeiros. Abarca o Centro Hospitalar e Universitário de São João, O Centro Hospitalar e Universitário do Porto, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga e o Centro Hospitalar de Tondela-Viseu.



Em comunicado enviado à RTP pelo advogado Garcia Pereira, pode ler-se que “no processo de intimação para protecção do direito à greve, intentado pelo Sindepor – Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, foi proferido pela Srª Juíza Conselheira Relatora despacho liminar admitindo a referida intimação como o meio mais adequado para assegurar a tutela célere e efectiva do direito fundamental à greve e ordenando a citação das entidades demandadas (Conselho de Ministros e Ministério da Saúde) para apresentarem a sua defesa no prazo de 5 dias".



c/ Lusa







Garcia Pereira referiu-se à requisição civil como componente de uma “campanha negra” destinada a descredibilizar a luta dos enfermeiros.O advogado do Sindepor afirma mesmo que estão a ser delineados planos cirúrgicos “impossíveis de cumprir”, tendo em vista alegar que as operações estão a ser canceladas por causa da greve.De acordo com números do Ministério da Saúde, foram adiadas 2657 cirurgias - 56 por cento do total programado, na primeira semana da greve dos enfermeiros, em curso desde 31 de janeiro.