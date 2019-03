Partilhar o artigo Enfermeiros. Líder do CDS diz que cabe ao governo negociar e garantir paz social Imprimir o artigo Enfermeiros. Líder do CDS diz que cabe ao governo negociar e garantir paz social Enviar por email o artigo Enfermeiros. Líder do CDS diz que cabe ao governo negociar e garantir paz social Aumentar a fonte do artigo Enfermeiros. Líder do CDS diz que cabe ao governo negociar e garantir paz social Diminuir a fonte do artigo Enfermeiros. Líder do CDS diz que cabe ao governo negociar e garantir paz social Ouvir o artigo Enfermeiros. Líder do CDS diz que cabe ao governo negociar e garantir paz social