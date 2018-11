Enfermeiros. Meio milhar de cirurgias canceladas no primeiro dia de greve

RTP23 Nov, 2018, 10:09 / atualizado em 23 Nov, 2018, 10:14 | País

A greve às cirurgias programadas deverá continuar por mais de um mês e, se se mantiver o nível de adesão, poderá levar ao adiamento ou cancelamento de milhares de operações. Apenas se realizam as cirurgias que estavam contratualizadas pelos serviços mínimos: as oncológicas e urgentes.





Nuno Correia faz um "balanço positivo" da adesão e diz-se expectante da repercussão no Governo.

Os enfermeiros reivindicam uma carreira transversal a todos os tipos de contratos e uma remuneração adequada às suas funções, tendo em conta "a penosidade inerente ao exercício da profissão", segundo as estruturas sindicais.











Nuno Correia espera que os níveis de adesão se mantenham.

Na terça-feira, uma ronda negocial com o Governo terminou sem que tivesse sido alcançado acordo sobre a estrutura da carreira.



Numa nota à imprensa enviada antes do final da reunião negocial, o Ministério da Saúde revelava ter apresentado aos sindicatos uma proposta de "consolidação (da carreira) do enfermeiro especialista e o reconhecimento da importância da gestão operacional de equipas pelo enfermeiro coordenador".



Deste modo, a tutela argumentava que estava a tentar ir de encontro "às reivindicações apresentadas" pelos sindicatos, "num contexto de sustentabilidade das contas públicas e equidade social".





Os enfermeiros insistem que a carreira deve ser aplicada a todos os tipos de contrato.







Sara Rêgo, enfermeira no hospital de São João, revela que os enfermeiros não veem, "da parte do Governo, grande vontade em negociar uma carreira".



Em declarações à Lusa, a enfermeira lamentou a falta de consenso com a tutela, dando o seu exemplo para justificar o descontentamento da classe: contratada e precária há 13 anos, sem ter direito a integrar uma carreira.



"Nem com a proposta que nos foi dada a 20 deste mês vinha alguma coisa contemplada relativamente aos contratados. Já são muitos anos em condições precárias de trabalho e nós não merecemos continuar assim. Acredito que os colegas estão mobilizados e sensibilizados para continuar nesta forma de luta enquanto não houve uma vontade eficaz por parte do Governo para negociar com os sindicatos", disse.