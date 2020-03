Enfermeiros obrigados a descontar quarentena em dias de férias

“Eu ontem alertei o senhor secretário de Estado da Saúde para a situação. E achamos que isto é não respeitar quem está na nossa única linha de defesa”, afirmou Ana Rita Cavaco à RTP.



Para a bastonária, “é inadmissível que numa situação destas, em que os enfermeiros e todos os profissionais de saúde estão a trabalhar sem equipamento de proteção individual. A arriscar a sua vida. Que alguém no seu perfeito juízo venha dizer a um enfermeiro que para estar em isolamento profilático, de prontidão, prevenção ou quarentena tenha que fazer uso das suas férias ou das suas horas a mais que já deu ao Serviço Nacional de Saúde”.



Ana Rita Cavaco recorda que a Organização Mundial do Trabalho defendeu que os horários têm de ser feitos em espelho de forma a estar sempre uma equipa disponível.



“O que significa que nesta situação de emergência nós temos uma equipa nos serviços e dividimo-la ao meio. Esses enfermeiros vão trabalhar em turnos de 12 horas (,,,) e a outra metade da equipa ficará de prontidão ou de prevenção. Mas não estão nem de férias nem a gozar horas que tenham a mais”, esclareceu.



A bastonária alerta ainda que há falta de “equipamento de proteção individual”.



“Nós não temos máscaras para trabalhar. Viseiras para trabalhar. Todo o restante material para trabalhar”, esclareceu.



E dá um exemplo: “Ainda ontem vimos a fotografia de um enfermeiro com metade do seu equipamento de proteção individual e o resto improvisado com sacos de plástico do lixo”.



“Nós temos que estar em segurança para proteger toda a população”.



A bastonária afirma ainda que foram distribuídas máscaras aos enfermeiros e ao INEM que não cumprem com as medidas de segurança.



A Ordem dos Enfermeiros tem recebido milhares de queixas dos profissionais.



