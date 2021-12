Enfermeiros ocupam topo da lista em horas extraordinárias

De acordo com os dados disponibilizados pela Administração Central do Sistema de Saúde, esta classe realizou, entre janeiro e setembro deste ano, mais 5,5 milhões de horas, com custos a rondar os oito milhões de euros aos cofres do Estado.







A classe médica também não escapa a esta necessidade, mas fica um pouco abaixo dos enfermeiros com cerca de 4,4 milhões de horas extraordinárias.







Valores que fazem com que os gastos no SNS, neste período, fosse o mais caro de sempre.