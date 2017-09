Enfermeiros protestam por todo o país

No Porto, centenas de enfermeiros protestam junto à entrada principal do Hospital de São João. Especialistas e generalistas, de todas as áreas da enfermagem, apresentaram-se vestidos de negro, para mostrar o que consideram ser a degradação do papel da enfermagem no Serviço Nacional de Saúde.



Em Lisboa, os enfermeiros protestam junto ao Hospital Santa Maria, também eles vestidos de negro. A adesão à greve ronda os 75 por cento. Os enfermeiros criticam ainda o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses por não participar nesta paralisação.



Os enfermeiros estão também em protesto no centro do país. Junto aos Hospitais da Universidade de Coimbra, dezenas de profissionais juntaram-se num protesto informal convocado pelas redes sociais.