Enfermeiros querem alargar greve para fora dos blocos operatórios

Lúcia Leite, presidente da ASPE, pretende, com esta medida, mostrar ao Governo e à população que esta é “uma reivindicação de todos”.



“Os enfermeiros que estão nos internamentos sabem que os doentes precisam dos seus cuidados, e portanto inibiram-se de entrar em greve”, declarou Lúcia Leite.



Na sexta-feira, a ministra da Saúde disse esperar que a greve terminasse de imediato e que a normalidade fosse reposta já esta segunda-feira. Marta Temido sublinhou ainda que o parecer da Procuradoria-Geral da República apresenta duas justificações para considerar a greve dos enfermeiros ilícita.

No entanto, enfermeiros não sindicalizados manifestaram-se na manhã desta segunda-feira em frente ao IPO do Porto para apoiar a greve cirúrgica e fazer as mesmas reivindicações.Os profissionais pedem melhores condições de trabalho e a renegociação da carreira, garantindo que vão continuar a manifestar-se até verem cumpridas as exigências.