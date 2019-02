Enfermeiros. Sindicatos reagem à requisição civil

RTP07 Fev, 2019, 17:53 / atualizado em 07 Fev, 2019, 20:23 | País

Em declarações à Antena1, Carlos Ramalho, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), afirmou que “vai reagir com todos os meios possíveis que tiver ao seu alcance”.



“Nós agora vamos reagir judicialmente a esta decisão e vamos continuar a luta, isso posso garantir”, acrescentou.



Carlos Ramalho revelou que os advogados do sindicato vão “tomar a posição que entenderem. Mas vamos reagir. Com certeza que sim”.



ASPE teme falta de serenidade

No entanto, Lúcia Leite sublinhou que a ASPE “não vai atuar em nenhuma forma de luta que ponha em causa a vida das pessoas. Mas, de qualquer maneira, é difícil controlar os movimentos inorgânicos que neste momento estão organizados e fortes”.



Movimento pede que não sejam feitas cirurgias adicionais

O Movimento Greve Cirúrgica apela para que os enfermeiros deixem de realizar as cirurgias adicionais para recuperação das listas de espera, operações que não são obrigatórias, sendo pagas à parte e feitas fora do horário normal.



Estas cirurgias adicionais foram criadas para recuperar as listas de espera cirúrgicas, sendo de adesão voluntária por parte dos profissionais, que recebem por cirurgia além do vencimento e realizam as operações fora do seu horário normal de trabalho. Também os hospitais recebem por esta produção adicional.



Numa mensagem publicada na rede social Facebook, o movimento de enfermeiros reagiu à requisição civil decretada pelo Governo pedindo aos enfermeiros que "deixem de ser os bonzinhos do SNS".



Além do apelo para que não sejam feitas as cirurgias em produção adicional, o Movimento admite avançar com outras formas de protesto, não pondo de parte greves de zelo ou abandono de serviço, como disse à agência Lusa Catarina Barbosa, representante do Movimento Greve Cirúrgica.



"Lamentamos que por parte do Governo seja mais fácil recorrer a uma requisição civil do que sentar-se à mesa para negociar com os sindicatos de enfermagem! Naturalmente que vamos cumprir o imposto, pois nós, enfermeiros, respeitamos a lei. Apelamos para que a nível nacional os enfermeiros façam cumprir os seus direitos, à risca, deixemo-nos de ser os bonzinhos do SNS", refere a mensagem do Movimento Greve Cirúrgica, que desencadeou as greves em blocos operatórios e esteve na origem da recolha de fundos feita através da Internet para financiar os grevistas.



Os responsáveis do movimento lembram aos colegas que a realização de cirurgias em regime de produção adicional "depende de cada um".



"Não se esqueçam do poder que têm em mãos", dizem os responsáveis do movimento de enfermeiros aos colegas.



As cirurgias feitas em produção adicional ou acrescida são uma "grande fonte de receita" para os hospitais, recorda Catarina Barbosa à Lusa.



Também os profissionais, médicos ou enfermeiros, recebem um pagamento adicional por estas cirurgias, mas a representante do Movimento considera que esta é uma forma de luta que os enfermeiros têm desde já ao seu dispor.



Catarina Barbosa diz que os profissionais estão "muito revoltados" com a requisição civil decretada pelo Governo e que "não vão baixar os braços".



Na mensagem publicada no Facebook, o Movimento Greve Cirúrgica apela ainda para que sejam cumpridas as 35 horas de trabalho semanais, não indo além desse horário.



"As horas extraordinárias são também opcionais, pelo que cabe a cada um de nós recusá-las", acrescenta a mensagem.



Ordem convoca sindicatos para reunião

Requisição só onde serviços mínimos não são cumpridos

Alexandre Lourenço considera que nesta segunda "greve cirúrgica", em curso há uma semana, os serviços mínimos foram "muito alargados" em relação aos da primeira greve em blocos operatórios que decorreu no final do ano passado, "comprovando que os serviços mínimos da primeira greve não foram suficientes".





