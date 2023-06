Ensemble 23 anima peregrinos com artes performativas

Antena 1

Pela primeira, numa Jornada Mundial da Juventude, o grupo Ensemble vai contar com artistas de todo o mundo. Da dança, ao teatro, passando pela canto lírico, às estátuas vivas de rua, a artesãos de instrumentos e bailarinos profissionais, este grupo de artistas vai animar os momentos centrais, que contam com a presença do Papa Francisco. Os jovens voluntários já estão em Portugal a trabalhar e em ensaios intensivos.